69-я параллель
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10:26, 4 июня 202469-я параллель

Путин прислал венок на прощание с полярником Чилингаровым

Путин и спикер Совфеда Матвиенко прислали венки на прощание с Чилингаровым

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с известным российским полярником Артуром Чилингаровым. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, кроме российского лидера, венки послали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и спикеры обеих палат парламента — председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Цветы также прислали зарубежные политики, среди которых третий президент Армении Серж Саргсян.

Чилингарова не стало 1 июня на 85-м году жизни. Он родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге, в 60-х работал гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории, затем возглавлял арктические научные станции и полярные экспедиции. В 2007 году Артур Чилингаров погрузился на дно Северного Ледовитого океана, где установил флаг России.

Чилингаров удостоен множества государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации. Чилингаров занимал пост депутата Госдумы, возглавлял Ассоциацию полярников и был спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества в Арктике и Антарктике.

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      Марк Леонов
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