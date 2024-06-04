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19:30, 4 июня 2024Наука и техника

Решена загадка длинных шей жирафов

Mammalian Biology: длинные шеи жирафов связали с питанием самок

Фото: Magdalena Kula Manchee / Unsplash

Ученые Пенсильванского университета решили загадку длинных шей у жирафов. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Mammalian Biology, длина шеи связана с питанием самок, а не с конкуренцией среди самцов, как считалось ранее.

Основная гипотеза до сих пор заключалась в том, что на длину шеи влияет спарринг между самцами, называемый борьбой шеями, в результате чего происходит отбор особей с более длинными шеями. Однако новые данные показывают, что у самок шеи пропорционально длиннее, чем у самцов. Это позволяет им получать доступ к труднодоступным листьям деревьев, что, по мнению исследователей, и могло послужить причиной развития длинного шейного отдела.

В ходе исследования команда проанализировала фотографии сотен диких и содержащихся в неволе масайских жирафов. Для точного измерения пропорций тела использовались изображения, соответствующие строгим критериям, например с жирафами, которые стояли перпендикулярно к камере. Фотографии были собраны из общедоступных фотохранилищ, таких как Flickr и SmugMug, а также из личных архивов исследователей.

Результаты показали, что у взрослых самок жирафов пропорционально более длинные шеи и туловища по сравнению с самцами. У самцов, наоборот, более длинные передние ноги и более широкая шея. Эта закономерность была одинаковой как у диких, так и у содержащихся в неволе жирафов. Кроме того, при рождении самцы и самки имели одинаковые пропорции тела, которые начинают меняться примерно с трехлетнего возраста.

Исследователи предположили, что половой отбор, в том числе конкуренция среди самцов и предпочтение самками более крупных партнеров, вероятно, был ответственен за общую разницу в размерах между самцами и самками. Он также повлиял на ширину шеи самцов и длину передних ног.

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      Александр Еникеев
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