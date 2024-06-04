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11:57, 4 июня 2024Экономика

Россиян успокоили по поводу дефицита картофеля

«Картофельный союз»: местные производители заместят поставки картофеля из Египта
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Поставки картофеля нового урожая с российских полей исправят ситуацию с ростом цен на внутреннем рынке. Успокоил граждан по поводу дефицита популярного продукта исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников, его слова приводит РИА Новости.

Подорожание картофеля было вызвано сокращением поставок из Египта, объяснил он. Эта африканская страна традиционно экспортировала в РФ 300-500 тысяч тонн в мае-июне, добавил представитель отраслевого союза. По словам Красильникова, поставки раннего российского картофеля, которые заместят импорт, начнутся уже в ближайшие две недели.

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«У нас есть Южные регионы, та же Астрахань или там Краснодарский край, Ставропольский, там же два урожая», — сказал он, заверив, что скоро россияне смогут «полакомиться молодой картошкой» местных производителей. Несмотря на сокращение посевных площадей в некоторых регионах в этом году, критической ситуации с нехваткой картофеля не будет, заявил представитель «Картофельного союза». Однако давать прогнозы по урожаю пока рано, так как посадочные работы сейчас находятся в завершающей стадии добавил Красильников.

Ранее стало известно, что продукты из базового набора для приготовления окрошки в России в среднем подорожали на десять процентов. Заметнее всего выросли цена за упаковку яиц — за год ее средняя стоимость увеличилась на 40 процентов, до 121 рубля. Средняя стоимость килограмма картофеля составляет 102 рубля, подсчитали аналитики АТОЛ.

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