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14:06, 4 июня 2024Забота о себе

Россиянам перечислили способы побороть метеозависимость

Терапевт Романенко: метеозависимость возникает при проблемах со здоровьем

Фото: Christopher Lemercier / Unsplash

Ухудшение самочувствия накануне или после резкого изменения погоды, как правило, происходит при проблемах со здоровьем, заявила терапевт, кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Романенко. Причины появления метеозависимости и способы ее побороть она перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, чаще всего организм реагирует на резкую перемену погоды, когда существует реальная проблема со здоровьем. К примеру, суставы могут болеть при травмах или есть нарушения в сосудистой деятельности — особенно в ветреную погоду. Когда атмосферное давление повышается, у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы это может спровоцировать ухудшение состояния.

В частности, при проблемах с сердечно-сосудистой системой холод или сильный ветер могут вызвать приступ стенокардии. Однако сложно сказать, в чем истинная причина недомогания: в изменении погоды или в болезни, уточнила кардиолог.

Метеозависимость — это и миф, и реальность одновременно. Болезни нет, но мы на погоду реагируем. Но стоит учитывать, что на реакцию сильно влияет настроение. К примеру, в отпуске у нас хорошее настроение даже в плохую погоду

Татьяна Романенкотерапевт, кардиолог
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При этом нередко молодые эмоционально неустойчивые люди жалуются на перемены настроения, связанные с погодой. «Таких людей не стоит сразу причислять к метеопатам. В этом случае лучше попробовать что-то изменить в образе жизни, начать спать не меньше семи часов, пересмотреть питание, найти время для физических упражнений. Кроме того, ученые говорят, что одинокие люди чаще страдают от метеозависимости», — отметила Романенко.

В заключение врач добавила, что от метеозависимости не существует лекарств.

Раз нет болезни, нет таблетки. Можно только облегчить состояние. Если повышается давление, по согласованию с врачом можно изменить дозу препаратов. Если реакция больше нервная, принять седативный препарат. Можно обратиться к неврологу или вегетологу

Татьяна Романенкотерапевт, кардиолог

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что пережить магнитную бурю и облегчить самочувствие при скачках давления метеозависимым россиянам поможет несколько простых правил. В частности, стимулировать кровообращение поможет небольшая прогулка на свежем воздухе, заявила она.

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      Наталья Обрядина
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