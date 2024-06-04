Россиянам перечислили способы побороть метеозависимость

Терапевт Романенко: метеозависимость возникает при проблемах со здоровьем

Ухудшение самочувствия накануне или после резкого изменения погоды, как правило, происходит при проблемах со здоровьем, заявила терапевт, кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Романенко. Причины появления метеозависимости и способы ее побороть она перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, чаще всего организм реагирует на резкую перемену погоды, когда существует реальная проблема со здоровьем. К примеру, суставы могут болеть при травмах или есть нарушения в сосудистой деятельности — особенно в ветреную погоду. Когда атмосферное давление повышается, у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы это может спровоцировать ухудшение состояния.

В частности, при проблемах с сердечно-сосудистой системой холод или сильный ветер могут вызвать приступ стенокардии. Однако сложно сказать, в чем истинная причина недомогания: в изменении погоды или в болезни, уточнила кардиолог.

Метеозависимость — это и миф, и реальность одновременно. Болезни нет, но мы на погоду реагируем. Но стоит учитывать, что на реакцию сильно влияет настроение. К примеру, в отпуске у нас хорошее настроение даже в плохую погоду Татьяна Романенко терапевт, кардиолог

При этом нередко молодые эмоционально неустойчивые люди жалуются на перемены настроения, связанные с погодой. «Таких людей не стоит сразу причислять к метеопатам. В этом случае лучше попробовать что-то изменить в образе жизни, начать спать не меньше семи часов, пересмотреть питание, найти время для физических упражнений. Кроме того, ученые говорят, что одинокие люди чаще страдают от метеозависимости», — отметила Романенко.

В заключение врач добавила, что от метеозависимости не существует лекарств.

Раз нет болезни, нет таблетки. Можно только облегчить состояние. Если повышается давление, по согласованию с врачом можно изменить дозу препаратов. Если реакция больше нервная, принять седативный препарат. Можно обратиться к неврологу или вегетологу Татьяна Романенко терапевт, кардиолог

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что пережить магнитную бурю и облегчить самочувствие при скачках давления метеозависимым россиянам поможет несколько простых правил. В частности, стимулировать кровообращение поможет небольшая прогулка на свежем воздухе, заявила она.