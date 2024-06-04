Россияне застряли в Египте на 12 часов из-за задержки рейса

«Крыша ТурДома»: россияне застряли в Шарм-эш-Шейхе на 12 часов из-за AlMasria

Российские путешественники застряли в Шарм-эш-Шейхе, Египет, на 12 часов из-за задержки рейса авиакомпании AlMasria. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что изначально вылет планировался на вечер 3 июня, однако теперь рейса и вовсе нет на табло египетского аэропорта. Россияне ждут вылета в гостиницах, но его переносят каждые два часа. Обратный рейс AlMasria из Шереметьево также задерживается. Предполагается, что его отправят ближе к 14:00 4 июня.

«У иностранного перевозчика проблемы не только на этом направлении. В Перми транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой вылета на 10 часов также в Шарм-эш-Шейх», — пишет источник.

Ранее россияне провели в аэропорту Сочи полсуток перед вылетом за границу. Рейс в Стамбул задержали более чем на 14 часов по техническим причинам.