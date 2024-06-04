Россиянка побывала в популярном городе США и назвала его большой деревней

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Гонолулу, Гавайи, и назвала его большой деревней. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

«Разбитые дороги, очень слабая инфраструктура, а из-за морского воздуха многие здания потеряли свой лоск, и кажется, что все находится в запущенном состоянии», — заметила блогерша. По ее словам, в супермаркетах грязь и маленький ассортимент, а многие достопримечательности оказались платными.

Бездомных Ершова назвала главной достопримечательностью популярного города США. «Часто они устраиваются на пляжах, устанавливая себе шалаш из подручных средств, и так и живут», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.

