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07:51, 4 июня 2024Путешествия

Россиянка побывала в популярном городе США и назвала его большой деревней

Фото: Rolf Schulten / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Гонолулу, Гавайи, и назвала его большой деревней. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

«Разбитые дороги, очень слабая инфраструктура, а из-за морского воздуха многие здания потеряли свой лоск, и кажется, что все находится в запущенном состоянии», — заметила блогерша. По ее словам, в супермаркетах грязь и маленький ассортимент, а многие достопримечательности оказались платными.

Бездомных Ершова назвала главной достопримечательностью популярного города США. «Часто они устраиваются на пляжах, устанавливая себе шалаш из подручных средств, и так и живут», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.

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