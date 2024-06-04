Российские военные нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске

РИА Новости: ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске

Российские военные нанесли удар по военному объекту национальной гвардии Украины в Днепропетровске. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, атаке мог подвергнуться автопарк или склад. Он уточнил, что на территории автопарка хранилась гусеничная и колесная военная техника, переданная странами НАТО. Отмечается, что рядом с ним находится здание СИЗО, часть корпусов которого используется как склад и расположения.

Как рассказали очевидцы, после прилета был виден большой столб дыма. По словам координатора подполья, сотрудники Службы безопасности Украины и военные оцепили несколько кварталов.

В ночь на вторник, 4 мая, в Днепропетровске звучали взрывы. Они раздались на фоне воздушной тревоги.