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04:22, 4 июня 2024Наука и техника

Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море

Адмирал Касатонов заявил об угрозе флоту РФ в Балтийском море из-за «Томагавков»

Фото: U.S. Navy Lt. j.g Matthew Daniels / Handout / Reuters

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Касатонов сообщил, что размещение США ракетного комплекса Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») на датском острове Борнхольм в Балтийском море угрожает силам и объектам Балтийского и Северного флотов. В статье для издаваемого Министерством обороны РФ журнала «Военная мысль» он напомнил, что в октябре прошлого года Штаты приняли на вооружение и разместили на острове Борнхольм комплекс Typhon.

Касатонов указал, что данный подвижный ракетный комплекс может поражать морские цели на дальности до 400 километров, используя зенитную управляемую ракету Standard-6 системы противовоздушной обороны (ПВО) Aegis.

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«Наличие в составе комплекса Typhon крылатых ракет Tomahawk с дальностью применения 2400 километров создаст угрозу поражения сил и объектов флота в районах базирования. С учетом вступления Финляндии и Швеции в НАТО данная угроза для Балтийского и Северного флотов будет только нарастать», — объяснил адмирал.

Ранее командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что США разместят в Азии ракеты средней дальности до конца года, это будет сделано для сдерживания Китая. Генерал уточнил, что Вашингтон хочет найти способ противодействия модернизации ракетного потенциала Пекина.

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      Маргарита Пименова
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