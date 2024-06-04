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10:43, 4 июня 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о потерях ВСУ на херсонском направлении

Сальдо: ВСУ потеряли 60 человек на херсонском направлении
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Михаил Терещенко / POOL / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 60 человек, а также три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М-198 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20 на херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формированиям так называемой "65-й механизированной бригады" и "15-й бригады национальной гвардии" в районах Работино и Вербовое», — отметил он.

В понедельник, 3 июня, Сальдо рассказал о новом прозвище украинских пехотинцев среди российских солдат. По его словам, российские военнослужащие сравнили бойцов ВСУ с леммингами из-за неудачных попыток форсировать Днепр.

Ранее стало известно, что украинские военные усилили обстрелы в районе Каховского водохранилища, используя кассетные боеприпасы. По словам командира подразделения полка 1197 Вооруженных сил России, обстрелы происходят часто, в том числе ночью.

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      Александр Курбатов
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