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14:34, 3 июня 2024Бывший СССР

Украинских пехотинцев сравнили с прыгающими с утеса хомяками

Сальдо: украинские пехотинцы за рейды через Днепр получили прозвище лемминги

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские пехотинцы получили от российских военных прозвище «лемминги». Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, российские военнослужащие сравнили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с данным видом грызунов из семейства хомяков за неудачные попытки форсировать Днепр. 3 июня Сальдо сообщил об очередном рейде украинских пехотинцев. На этот раз они пытались на лодках высадиться на левом берегу реки в районе населенного пункта Днепряны. В результате основная часть «десанта» была уничтожена в воде на подходе к берегу, уточнил глава региона.

В XVII веке ученые выдвинули гипотезу, что время от времени лемминги сбивались в группу и вместе прыгали в пропасть с берега реки или морского утеса. Таким образом объяснялось сокращение их популяции. Однако позднее данная теория была опровергнута.

Ранее командир взвода ВСУ сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Пиноккио. Поводом для этого стали не соответствующие действительности заявления главы государства о потерях на фронте.

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      Екатерина Грищенко
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