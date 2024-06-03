Украинских пехотинцев сравнили с прыгающими с утеса хомяками

Сальдо: украинские пехотинцы за рейды через Днепр получили прозвище лемминги

Украинские пехотинцы получили от российских военных прозвище «лемминги». Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, российские военнослужащие сравнили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с данным видом грызунов из семейства хомяков за неудачные попытки форсировать Днепр. 3 июня Сальдо сообщил об очередном рейде украинских пехотинцев. На этот раз они пытались на лодках высадиться на левом берегу реки в районе населенного пункта Днепряны. В результате основная часть «десанта» была уничтожена в воде на подходе к берегу, уточнил глава региона.

В XVII веке ученые выдвинули гипотезу, что время от времени лемминги сбивались в группу и вместе прыгали в пропасть с берега реки или морского утеса. Таким образом объяснялось сокращение их популяции. Однако позднее данная теория была опровергнута.

Ранее командир взвода ВСУ сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Пиноккио. Поводом для этого стали не соответствующие действительности заявления главы государства о потерях на фронте.