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10:24, 4 июня 2024Бывший СССР

Уехавших украинцев призвали вернуться для обновления данных в военкомате

На Украине призвали уехавших украинцев вернуться для обновления данных в ТЦК
СюжетМинобороны

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал вернуться многих уехавших из страны украинцев для обновления данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Его слова передает «Страна.ua».

«Прежде всего, тем [необходимо вернуться], кто приложение "Резерв+" скачал, но там статус "В розыске" появился, и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не встал. Или не встал вообще — уехал, когда ему еще не было 17 лет, а сейчас пришло время. И так далее. Есть ряд причин», — заявил Лазуткин.

По его словам, в Минобороны понимают, что из-за границы для обновления документов приедет «небольшой процент» людей.

Ранее стало известно, что учащиеся или проживающие за границей 17-летние украинцы должны будут вернуться в страну, чтобы встать на учет в ТЦК. Как отмечается, недавно введенная опция по обновлению данных через сервис «Резерв+» работает только для тех, кто уже стоит на учете. Если этого не было сделано, то военнообязанный должен обратиться в ТЦК по месту регистрации.

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      Валентин Карант
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