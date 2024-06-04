В Италии высказались о возможных ударах по России

FQ: удары западным оружием не заставят Россию капитулировать

Поставки западного вооружения и разрешение на удары по территории России не заставят Москву капитулировать. Об этом написали журналисты издания IL Fatto Quotidiano.

«На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима», — высказали свое мнение авторы статьи.

Подчеркивается, что Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть. В статье отмечается, что конфликт на Украине становится все более опасным.

Ранее более десяти стран Запада разрешили украинским войскам наносить удары своим оружием по территории России. Среди них — Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.

Ранее научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола рассказал, что Москва примет ответные меры в случае пересечения Западом красных линий и одобрения ударов Вооруженных сил Украины по территории России иностранным оружием. При этом он добавил, что «как Запад, так и Россия опасаются эскалации конфликта».