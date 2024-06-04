В МИД рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию

МИД России: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать на саммит в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский лично упрашивал лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приехать на саммит мира в Швейцарии. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин, его слова передает ТАСС.

«Была задействована "тяжелая артиллерия": Зеленский со своими западными "друзьями" принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой "сходке". Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», — заявил Галузин.

По его словам, союзники и друзья России понимают, что саммит не имеет никакого отношения к миру, а является попыткой создать коалицию против России и представить стране ультиматум. В МИД отметили, что такие «междусобойчики» не способствуют политическому урегулированию и обречены на провал.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что страна рассмотрит участие в саммите по «формуле мира» Зеленского. По его словам, участие Казахстана будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции по данному вопросу.