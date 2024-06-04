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08:26, 4 июня 2024Россия

В России мигранты начали работать за еду

В Тюмени мигранты начали предлагать местным жителям свои услуги в обмен на еду

Фото: Maria Lin Kim / Unsplash

В Тюмени мигранты начали работать за еду. Об этом рассказал URA.RU знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, группы иностранцев стали появляться в окрестностях тюменских садовых товариществ и предлагать свои услуги в обмен на продукты.

Оплату в виде еды мигранты готовы принять за выполнение неквалифицированных работ. «А если нужно, например, сделать что-то по электрике или водоснабжению, то это только за деньги», — пояснил источник.

Ранее священник Русской православной церкви сравнил трудовых мигрантов с глистами. По его словам, иностранцы не любят россиян, не хотят жить в России сами и «что-то улучшать». В подобных случаях принимаются «конкретные меры», указал священнослужитель.

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