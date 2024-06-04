В России резко упал выпуск труб для газо- и нефтепроводов

MMI: производство труб большого диаметра в России упало на 25 % в январе-марте

По итогам первого квартала 2024 года суммарные объемы производства труб большого диаметра (ТБД), использующихся в создании нефте- и газопроводов, упали на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и сократились до отметки в 480 тысяч тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

Подобные трубы также активно используются в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) при создании тепловых сетей, водоканалов и канализационных сооружений. Однако в качестве одной из главных причин резкого спада производства в России эксперты назвали «падение проектного рынка» магистральных трубопроводов.

По словам главного стратега инвестиционной компании «Вектор икс» Максима Худалова, спрос на ТБД в стране стабильно снижается в последние годы. По прогнозам Фонда развития трубной промышленности, спрос на подобные трубы по итогам этого года составит менее 2 миллионов тонн. Кроме того, на ситуацию оказывают давление международные санкции, введенные западными странами против России. Согласно оценкам Минпромторга, ограничения затронули в общей сложности 200 тысяч тонн в год этой продукции.

В настоящее время основных экспортным проектом в сфере создания магистральных газовых трубопроводов является трубопровод «Сила Сибири-2» с ежегодной проектной мощностью в 50 миллиардов кубометров. Однако переговоры между российским холдингом «Газпром» и китайским нефтегазовым концерном CNPC до сих пор не завершены. Так, ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что обсуждения реализации этого проекта зашли в тупик из-за намерения КНР закупать топливо по этому маршруту по внутрироссийским ценам.