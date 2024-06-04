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12:06, 4 июня 2024Экономика

В России стало меньше мигрантов

В России число мигрантов из Узбекистана упало в четыре раза

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

С 2016 года число трудовых мигрантов, приехавших в Россию из Узбекистана, упало как минимум в четыре раза. Об этом заявил пресс-секретарь президента этой республики Шерзод Асадов в эфире передачи Yangi Zamon.

По его словам, до 2016 года в России трудились примерно от четырех до шести миллионов узбекистанских мигрантов. В настоящее время этот показатель опустился до одного миллиона. Как полагает Асадов, такая динамика объясняется эффективностью экономических реформ, проводимых в республике. Например, в Узбекистане работодатели будут получать субсидии за трудоустройство мигрантов, возвратившихся из России.

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Ранее выяснилось, что в Москве около половины работников такси — выходцы из стран Средней Азии. Как полагают в столичном профсоюзе таксистов, если все они одновременно уедут из страны, это может обернуться дефицитом таксистов. Кроме того, не исключено удорожание поездок и более длительное ожидание автомобиля.

В свою очередь президент России Владимир Путин предупреждал, что страну ждет дефицит кадров в ближайшие годы, но он уверен, что ввоз низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа не решит эту проблему. Вместо этого глава государства призвал повышать производительность труда.

Также есть информация, что российские компании нефтяной и газовой отраслей уже столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы. Обнаружен дефицит и квалифицированного персонала, и простых рабочих. Решить проблему за счет привлечения иностранной рабочей силы пока не получается так как падение курса рубля сделало страну менее привлекательной для мигрантов из стран бывшего СССР.

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