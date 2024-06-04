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12:03, 4 июня 2024Россия

В столице российского региона объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава этого российского региона Вячеслав Гладков.

Чиновник призвал жителей столицы региона и прилегающих районов спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя сигнала опасности. При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Через девять минут после первого сообщения Гладов объявил отбой ракетной опасности.

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      Марк Леонов
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