В столице российского региона объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава этого российского региона Вячеслав Гладков.

Чиновник призвал жителей столицы региона и прилегающих районов спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя сигнала опасности. При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Через девять минут после первого сообщения Гладов объявил отбой ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области.

Россия в начале мая начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.