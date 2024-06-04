Воспитательница детского сада отдала свою печень пятилетнему подопечному

В США воспитательница детского сада пожертвовала свою печень бывшему подопечному

В США воспитательница детского сада отдала часть своей печени подопечному. Об этом пишет People.

Пятилетний Эзра Тошек с рождения страдал заболеванием печени, из-за чего испытывал множество проблем со здоровьем. Недавно врачи объявили, что заболевание перешло в последнюю стадию и скоро орган откажет окончательно. Тошека включили в список на трансплантацию, однако было неизвестно, сколько ему придется ждать.

О тяжелом состоянии ребенка узнала Карисса Фишер, которая ранее была его воспитательницей в дошкольном учреждении. Женщина сразу же подала заявку, чтобы стать живым донором для Тошека. В мае врачи подтвердили, что Фишер идеальный донор для мальчика и сможет пожертвовать ему часть печени. «Мы потрясены ее добротой, благородством и самопожертвованием. Просто невероятно, что это происходит на самом деле, и мы сможем двигаться дальше. Мы очень благодарны», — призналась журналистам мать мальчика Карен.

Дата трансплантации пока не назначена, так как Фишер должна подумать две недели перед опасной процедурой и принять окончательное решение. Однако у нее нет никаких сомнений по этому поводу. «Никогда не знаешь, чью жизнь внезапно изменишь. Было очень много эмоций. Я была очень рада увидеть их такими счастливыми», — поделилась воспитательница.

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