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09:28, 4 июня 2024Мир

Южная Корея пообещала возобновить военные действия вдоль демаркационной линии

Южная Корея возобновит военные действия у разделяющей ее с Северной Кореей линии

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея пообещала возобновить военные действия вдоль демаркационной линии, разделяющей ее с Северной Кореей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, Сеул пошел на этот шаг после того, как 29 мая Пхеньян отправил более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. В КНДР отметили, что это был ответ на распространение южнокорейских агитационных материалов, содержащих критику Ким Чен Ына.

В Южной Корее сделали заявление о возобновлении военных действий после приостановки действия военного соглашения с КНДР 2018 года. Уточняется, что Совет национальной безопасности (СНБ) поставил на паузу межкорейский договор до полного восстановления доверия между странами.

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      Виктория Кондратьева
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