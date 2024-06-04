Зал в Казани не вместил всех желающих попасть на детский музыкальный фестиваль

Зал «Сайдаш» в Казани не вместил всех желающих попасть на детский фестиваль

Зал культурного центра «Сайдаш» в Казани не смог вместить всех желающих попасть на детский музыкальный фестиваль «Юные виртуозы Казани/2024». Об этом журналистам Ura.ru рассказала директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина.

По словам собеседницы издания, желающих прийти на мероприятие огромное количество. «Сейчас постоянно звонят, а зал уже весь распродан, мест нет. Естественно, есть приглашенные гости: Министерство культуры, кабинет министров, наши главы районов. Я думаю, что им тоже интересно будет посмотреть на своих детей», — уточнила она.

Фестиваль состоится 5 июня в культурном центре «Сайдаш». Здание станет площадкой для демонстрации таланта более 100 юных исполнителей из Казани, из которых для участия в финале отобрано всего 12 номеров.

В апреле в Крыму прошел фестиваль цветения сакуры. Мероприятие состоялось в японском саду «Шесть чувств», расположенном на территории Mriya Resort & Spa. Фестиваль ежегодно собирает свыше 4,5 тысячи человек из многих регионов России.