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22:11, 4 июня 2024Мир

Зеленский встретится с представителями ВПК Франции

Journal du Dimanche: Зеленский встретится с представителями ВПК в Версале
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jam Sta Rosa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита во Францию встретится с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом пишет Le Journal du Dimanche.

Ожидается, что Зеленский вместе с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню встретится с рядом должностных лиц из военно-промышленной компании KNDS, одного из основных европейских производителей оружия.

Для этого Зеленский отправится в район Сатори города Версаль, где ряд французских военно-промышленных компаний реализуют свои оружейные программы. Также на фоне его предстоящего визита Лекорню и начальник генштаба ВС Франции Пьер Шилль должны обсудить варианты поддержки Киева.

Визит Зеленского в Париж запланирован на пятницу, 7 июня. Как сообщал ранее Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского лидера в своей резиденции, они обсудят потребности Киева. Также Зеленский выступит с речью в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента).

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      Марина Совина
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