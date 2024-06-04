Зеленский встретится с представителями ВПК Франции

Journal du Dimanche: Зеленский встретится с представителями ВПК в Версале

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита во Францию встретится с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом пишет Le Journal du Dimanche.

Ожидается, что Зеленский вместе с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню встретится с рядом должностных лиц из военно-промышленной компании KNDS, одного из основных европейских производителей оружия.

Для этого Зеленский отправится в район Сатори города Версаль, где ряд французских военно-промышленных компаний реализуют свои оружейные программы. Также на фоне его предстоящего визита Лекорню и начальник генштаба ВС Франции Пьер Шилль должны обсудить варианты поддержки Киева.

Визит Зеленского в Париж запланирован на пятницу, 7 июня. Как сообщал ранее Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского лидера в своей резиденции, они обсудят потребности Киева. Также Зеленский выступит с речью в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента).