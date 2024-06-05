5 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

5 июня в России отмечают День образования полиции, а также профессиональный праздник экологов. Кроме того, на эту дату приходится Всемирный день окружающей среды. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 5 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования полиции

5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года император Петр I учредил в Санкт-Петербурге новую должность — генерал-полицмейстера, главы полицмейстерской канцелярии. Тогда же был издан руководящий документ «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была прописана программа деятельности полиции, а также ее роль и место в государстве. С этого момента российская полиция стала официальным правоохранительным органом.

В 2018 году, в честь 300-летия с момента подписания указа, 5 июня было объявлено Днем образования российской полиции.

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости

День эколога

День эколога отмечают в России с 2008 года. Это профессиональный праздник для всех, кто работает в сфере охраны окружающей среды: госслужащих, сотрудников заповедников и штатных экологов предприятий, а также экоактивистов.

Праздник призван привлечь внимание к проблемам изменения климата, загрязнения водоемов и лесов, сокращения биоразнообразия и другим актуальным вопросам в сфере экологии. В этот день по всей стране проводят субботники, просветительские акции, мастер-классы, а также церемонии награждения для экологов.

Праздники в мире

Всемирный день защиты окружающей среды

В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 5 июня Всемирным днем окружающей среды. Праздник призван привлечь внимание общественности к актуальным проблемам экологии. Более чем в 100 странах мира 5 июня проводят просветительские мероприятия, посвященные вопросам глобального потепления, загрязнения атмосферы, опустынивания, а также исчезновения некоторых видов животных и растений.

Фото: Daniel Karmann / dpa / Globallookpress.com

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом

В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 5 июня Днем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. По данным организации, незаконный отлов рыбы наносит ущерб мировой экономике в размере 10-23 миллиардов долларов США в год — каждая пятая пойманная рыба добывается в результате незаконного промысла. Это большая проблема в первую очередь для тех регионов, где рыболовство является основным источником пищи и дохода.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 июня

День создания государственной службы карантина растений в России;

Всемирный день бега;

Дeнь ocвeдoмленнocти o ВИЧ-инфициpoвaнныx, пepeжившиx длитeльный пepиoд;

Вceмиpный дeнь пpoтив видoвoй диcкpиминaции;

День отца в Дании.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

В миру святую Евфросинью звали Предславой, она была дочерью князя Георгия Всеславича. Еще в молодости Предслава отказалась вступать в брак и приняла постриг, став монахиней при Софийском соборе.

Примерно в 1128 году епископ поручил Евфросинии учредить новый монастырь и через несколько лет святая устроила Спасо-Преображенскую обитель, где обучала женщин грамоте, пению, шитью и другим ремеслам. В 1161 году под руководством Евфросинии был построен собор, кроме того, святая успела основать мужскую Богородицкую обитель.

Сегодня Русская православная церковь почитает Евфросинию как покровительницу женского монашества.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 июня

Собор Ростово-Ярославских святых;

День памяти преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского;

День памяти преподобномученика Михаила Савваита черноризца;

День памяти преподобного Паисия Галичского, архимандрита;

Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Приметы на 5 июня

Если 5 июня летает много оводов — будет богатый урожай огурцов;

Обильно цветет боярышник — зима будет суровой;

Если повсюду летают жуки и громко жужжат — ближайшие дни будут теплыми и ясными.

Кто родился 5 июня

Фото: Maxim Burlak / Russian Look / Globallookpress.com

Советский и российский шоумен Валдис Пельш родился 5 июня 1967 года в Риге. В студенческие годы был одним из основателей группы «Несчастный случай». Однако широкому зрителю Пельш запомнился как ведущий программ «Угадай мелодию», «Русская рулетка», «Розыгрыш» и других. В 1997 и 2005 годах стал лауреатом премии «ТЭФИ».

Американский актер Марк Уолберг родился 5 июня 1971 года. Получил известность после съемок в фильмах «Дневник баскетболиста» и «Ночь в стиле буги». Затем Уолберг снимался в картинах «Ограбление по-итальянски», «Планета обезьян», серии фильмов «Трансформеры» и многих других. Дважды номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

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