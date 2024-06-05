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00:27, 5 июня 2024Мир

Байден предрек падение Польши в случае поражения Украины

Байден: в случае поражения Украины падет Польша

Фото: Leah Millis / Reuters

В случае поражения Украины следующей падет Польша, а также другие граничащие с Россией страны. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

«Если мы когда-нибудь позволим Украине пасть, запомните мои слова, вы увидите, как падет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы с Россией [падут — прим. «Ленты.ру»]», — заявил Байден.

Ранее Байден рассказал о своем прошлом на Украине, где он в качестве вице-президента провел месяц во время президентского срока Барака Обамы. По его словам, в то время в республике была очень серьезная проблема с коррупцией.

Также Байден захотел втянуть страну в две войны одновременно — с Россией и Китаем, при том что экономика США находится на к=грани банкротства. В этом главу государства обвинил бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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      Евгений Силаев
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