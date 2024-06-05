Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 5 июня 2024Экономика

Бизнесмен из США рассказал о беспокойстве из-за возможности конфискации активов

В Американской торговой палате в РФ высказались о возможной конфискации активов
Роберт Эйджи

Роберт Эйджи. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Западный бизнес переживает из-за возможности конфискации активов в РФ и предупреждает власти своих стран о перспективе зеркального ответа в случае изъятия российских активов за рубежом, рассказал агентству ТАСС президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

«Честно говоря, я очень надеюсь, что мы избежим этого», — сказал он. По словам бизнесмена, указ российского президента о компенсации ущерба, причиненного недружественными действиями США является ответом на шаги американцев.

«Поэтому западные компании беспокоятся об этом, конечно. Мы стараемся поднимать это беспокойство, чтобы власти поняли, что есть такие риски», — указал глава палаты.

Согласно положениям подписанного Владимиром Путиным документа, правительственная комиссия по запросу суда с «учетом принципа соразмерности» будет выявлять принадлежащее лицам из США имущество, которое может быть использовано для компенсации ущерба от западных санкций. «Если такие меры будут со стороны недружественных стран, то будут приниматься [меры] с нашей стороны», — разъяснил ранее перспективу применения механизма вице-премьер РФ Александр Новак.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах. Кто они и где работают?

      Rocket Lab запустила второй спутник PREFIRE

      Киев опроверг слежку за передвижениями украинцев через приложение

      В России собрались насытить рынок труда работниками из стран БРИКС

      В России впервые в неволе вылупились мальки редкой рыбы

      Спасенный из вентиляции пухлый мемный кот стал Мэром и начал жить с Депутатом

      Известная певица рассказала о тяжелом лечении от неназванной болезни

      Balenciaga представил прибавляющие 16 сантиметров к росту кроссовки

      Лавров впервые прибыл в Чад

      Олимпийский чемпион призвал россиян надрать задницу американцам на Играх-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше