Бизнесмен из США рассказал о беспокойстве из-за возможности конфискации активов

В Американской торговой палате в РФ высказались о возможной конфискации активов

Западный бизнес переживает из-за возможности конфискации активов в РФ и предупреждает власти своих стран о перспективе зеркального ответа в случае изъятия российских активов за рубежом, рассказал агентству ТАСС президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

«Честно говоря, я очень надеюсь, что мы избежим этого», — сказал он. По словам бизнесмена, указ российского президента о компенсации ущерба, причиненного недружественными действиями США является ответом на шаги американцев.

«Поэтому западные компании беспокоятся об этом, конечно. Мы стараемся поднимать это беспокойство, чтобы власти поняли, что есть такие риски», — указал глава палаты.

Согласно положениям подписанного Владимиром Путиным документа, правительственная комиссия по запросу суда с «учетом принципа соразмерности» будет выявлять принадлежащее лицам из США имущество, которое может быть использовано для компенсации ущерба от западных санкций. «Если такие меры будут со стороны недружественных стран, то будут приниматься [меры] с нашей стороны», — разъяснил ранее перспективу применения механизма вице-премьер РФ Александр Новак.