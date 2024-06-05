«Известия»: боец ВСУ назвал бесполезной подготовку перед отправкой на фронт

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Данила Подушко, служивший в 3-й отдельной штурмовой бригаде, назвал бесполезной военную подготовку перед отправкой на фронт. Об этом он рассказал в беседе с военным корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным.

Он отметил, что его сослуживцы попали в армию случайно. Одного из них поймали во время похода в магазин, а другого — когда тот вышел из машины. После этого, по словам Подушко, им организовали быструю военную подготовку и отправили на фронт.

«Было и про штурм окопов, штурм зданий, посадок. Но проблема в том, что это раз показывается, может пару раз, но не запоминается никак. И за 35 дней это урезанная версия. Оно просто все сжато вот в этот срок, а в этот срок ничего не помещается», — рассказал пленный.

Он отметил, что военных инструкторов на Украине достаточно. При этом, по словам Подушко, местные специалисты имеют боевой опыт, а иностранные — нет.

31 мая в Минобороны РФ рассказали, что за неделю в плен российским военнослужащим сдались 45 бойцов Вооруженных сил Украины. Однако информацию о том, на каких направлениях и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, в ведомстве не уточнили.

В этот же день стало известно, что Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись пленными военнослужащими по формуле 75 на 75. Посредничество при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).