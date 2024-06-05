Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:52, 5 июня 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о бесполезной подготовке перед отправкой на фронт

«Известия»: боец ВСУ назвал бесполезной подготовку перед отправкой на фронт

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Данила Подушко, служивший в 3-й отдельной штурмовой бригаде, назвал бесполезной военную подготовку перед отправкой на фронт. Об этом он рассказал в беседе с военным корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным.

Он отметил, что его сослуживцы попали в армию случайно. Одного из них поймали во время похода в магазин, а другого — когда тот вышел из машины. После этого, по словам Подушко, им организовали быструю военную подготовку и отправили на фронт.

«Было и про штурм окопов, штурм зданий, посадок. Но проблема в том, что это раз показывается, может пару раз, но не запоминается никак. И за 35 дней это урезанная версия. Оно просто все сжато вот в этот срок, а в этот срок ничего не помещается», — рассказал пленный.

Он отметил, что военных инструкторов на Украине достаточно. При этом, по словам Подушко, местные специалисты имеют боевой опыт, а иностранные — нет.

31 мая в Минобороны РФ рассказали, что за неделю в плен российским военнослужащим сдались 45 бойцов Вооруженных сил Украины. Однако информацию о том, на каких направлениях и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, в ведомстве не уточнили.

В этот же день стало известно, что Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись пленными военнослужащими по формуле 75 на 75. Посредничество при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавший с радаров дрон США заметили в 170 километрах от Ялты. Его маршрут назвали несвойственным для этого района

      В Германии подняли вопрос о мирном плане БРИКС по Украине

      ПВО сбила украинский беспилотник в российском регионе

      «Черную армию» будут судить в Москве

      В Донецке появилась «дорога смерти»

      В Госдуме не исключили снижения ключевой ставки с сентября

      Ученые предложили поощрять секс в домах престарелых

      Джим Керри в очередной раз снизил цену на особняк в Лос-Анджелесе

      Врачи сравнили пользу от секса и тренировок

      Боец ВСУ рассказал о бесполезной подготовке перед отправкой на фронт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше