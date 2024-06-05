Захарова в ответ на санкции против МУС назвала право США декадентским артхаусом

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможности введения санкций против Международного уголовного суда (МУС).

Инициативу поддержали 247 конгрессменов. Еще 155 американских законодателей выступили против.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала право США декадентским артхаусом.

Документ одобрен из-за ордера на арест Нетаньяху

Утром 4 июня процедурный комитет Конгресса США одобрил документ из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Законопроект предполагал отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Предполагается, что эти меры будут вводиться в случае попыток МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников».

Как отмечал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, важно послать сигнал международному сообществу, что «злоупотреблениям МУС нельзя позволить продолжаться».

При этом глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что администрация президента Джо Байдена не поддерживает введение санкций в отношении МУС.

Нетаньяху заподозрили в военных преступлениях

20 мая прокурор МУС Ахмад Хан запросил выдачу ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

Суд считает, что они могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года, среди которых значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны.

Прокуратура МУС утверждала, что у нее есть доказательства, среди которых интервью с выжившими и очевидцами, аудио-, видео- и фотоматериалы, снимки со спутника, а также заявления предполагаемых преступников. В тексте указывается, что перечисленные преступления, по оценке МУС, продолжаются до сих пор. За них Нетаньяху и Галант, отмечает прокурор, должны понести уголовную ответственность.

Кроме того, МУС выдал ордера на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.

Израиль, как и все государства, имеет право принимать меры для защиты своего населения. Однако это право не освобождает Израиль или любое другое государство от обязанности соблюдать международное гуманитарное право Карим Хан прокурор МУС

На одобрение законопроекта о санкциях против МУС отреагировали в России

Официальный МИД России Мария Захарова, комментируя одобрение законопроекта о санкциях против МУС, заявила, что право по-американски представляет из себя декадентский артхаус.

Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сам Нетаньяху проводил параллель между запросами прокурора МУС о выдаче ордеров на арест с обвинениями против бывшего президента США Франклина Рузвельта и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и Адольфом Гитлером.

По словам премьера Израиля, данные обвинения являются возмутительными и создают опасную «ложную симметрию».