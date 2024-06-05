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06:12, 5 июня 2024Мир

«Декадентский артхаус». Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против МУС из-за Израиля

Захарова в ответ на санкции против МУС назвала право США декадентским артхаусом
СюжетСанкции против России:

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможности введения санкций против Международного уголовного суда (МУС).

Инициативу поддержали 247 конгрессменов. Еще 155 американских законодателей выступили против.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала право США декадентским артхаусом.

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21 мая 2024

Документ одобрен из-за ордера на арест Нетаньяху

Утром 4 июня процедурный комитет Конгресса США одобрил документ из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Законопроект предполагал отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Предполагается, что эти меры будут вводиться в случае попыток МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников».

Как отмечал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, важно послать сигнал международному сообществу, что «злоупотреблениям МУС нельзя позволить продолжаться».

При этом глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что администрация президента Джо Байдена не поддерживает введение санкций в отношении МУС.

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17 апреля 2024

Нетаньяху заподозрили в военных преступлениях

20 мая прокурор МУС Ахмад Хан запросил выдачу ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

Суд считает, что они могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года, среди которых значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны.

Прокуратура МУС утверждала, что у нее есть доказательства, среди которых интервью с выжившими и очевидцами, аудио-, видео- и фотоматериалы, снимки со спутника, а также заявления предполагаемых преступников. В тексте указывается, что перечисленные преступления, по оценке МУС, продолжаются до сих пор. За них Нетаньяху и Галант, отмечает прокурор, должны понести уголовную ответственность.

Кроме того, МУС выдал ордера на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.

Израиль, как и все государства, имеет право принимать меры для защиты своего населения. Однако это право не освобождает Израиль или любое другое государство от обязанности соблюдать международное гуманитарное право

Карим Ханпрокурор МУС
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15 апреля 2024

На одобрение законопроекта о санкциях против МУС отреагировали в России

Официальный МИД России Мария Захарова, комментируя одобрение законопроекта о санкциях против МУС, заявила, что право по-американски представляет из себя декадентский артхаус.

Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Сам Нетаньяху проводил параллель между запросами прокурора МУС о выдаче ордеров на арест с обвинениями против бывшего президента США Франклина Рузвельта и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и Адольфом Гитлером.

По словам премьера Израиля, данные обвинения являются возмутительными и создают опасную «ложную симметрию».

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      Марина Совина
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