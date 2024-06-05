Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможности введения санкций против Международного уголовного суда (МУС).
Инициативу поддержали 247 конгрессменов. Еще 155 американских законодателей выступили против.
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала право США декадентским артхаусом.
Документ одобрен из-за ордера на арест Нетаньяху
Утром 4 июня процедурный комитет Конгресса США одобрил документ из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Законопроект предполагал отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Предполагается, что эти меры будут вводиться в случае попыток МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников».
Как отмечал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, важно послать сигнал международному сообществу, что «злоупотреблениям МУС нельзя позволить продолжаться».
При этом глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что администрация президента Джо Байдена не поддерживает введение санкций в отношении МУС.
Нетаньяху заподозрили в военных преступлениях
20 мая прокурор МУС Ахмад Хан запросил выдачу ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.
Суд считает, что они могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года, среди которых значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны.
Прокуратура МУС утверждала, что у нее есть доказательства, среди которых интервью с выжившими и очевидцами, аудио-, видео- и фотоматериалы, снимки со спутника, а также заявления предполагаемых преступников. В тексте указывается, что перечисленные преступления, по оценке МУС, продолжаются до сих пор. За них Нетаньяху и Галант, отмечает прокурор, должны понести уголовную ответственность.
Кроме того, МУС выдал ордера на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.
Израиль, как и все государства, имеет право принимать меры для защиты своего населения. Однако это право не освобождает Израиль или любое другое государство от обязанности соблюдать международное гуманитарное право
На одобрение законопроекта о санкциях против МУС отреагировали в России
Официальный МИД России Мария Захарова, комментируя одобрение законопроекта о санкциях против МУС, заявила, что право по-американски представляет из себя декадентский артхаус.
Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности
Сам Нетаньяху проводил параллель между запросами прокурора МУС о выдаче ордеров на арест с обвинениями против бывшего президента США Франклина Рузвельта и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и Адольфом Гитлером.
По словам премьера Израиля, данные обвинения являются возмутительными и создают опасную «ложную симметрию».