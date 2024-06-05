Захарова отреагировала на санкции США против МУС

Захарова: право по-американски — декадентский артхаус

Право по-американски представляет из себя декадентский артхаус. Так на санкции США против Международного уголовного суда (МУС) отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», — написала Захарова.

Утром 4 июня сообщалось, что процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Законопроект предполагал отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Предполагается, что эти меры будут вводиться в случае попыток МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников».

Позднее Палата представителей Конгресса США одобрила соответствующий законопроект. Инициативу поддержали 247 законодателей.