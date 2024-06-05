Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:30, 5 июня 2024Моя страна

Драка двух азиатских барсуков попала на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с дракой двух азиатских барсуков

Два азиатских барсука подрались на территории заповедника «Земля леопарда». Кадры опубликовала дирекция нацпарка в своем Telegram-канале.

Сотрудники заповедника уточнили, что на самом деле барсуки таким образом играют. «Эти ребята — социальные животные и лишний раз дать пинка своему сородичу не откажутся», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дальневосточный леопард Leo 231M попал в объектив фотоловушки.

Впервые самца заметили в 2021 году, когда он грациозно прошел мимо фотоловушек, пытаясь не привлекать к себе внимания. «Но уже в последующие годы фиксации пятнистый кот удивил специалистов нацпарка своими акробатическими способностями: перепрыгивал через упавшие деревья, катался по земле», — рассказали в нацпарке.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      Цены на умные часы и наушники упали

      Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

      Утвержден состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон

      Скрывшийся от российского суда немецкий инвестор сдался

      Стала известна доля желающих вернуться на Украину беженцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше