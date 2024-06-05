Драка двух азиатских барсуков попала на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с дракой двух азиатских барсуков

Два азиатских барсука подрались на территории заповедника «Земля леопарда». Кадры опубликовала дирекция нацпарка в своем Telegram-канале.

Сотрудники заповедника уточнили, что на самом деле барсуки таким образом играют. «Эти ребята — социальные животные и лишний раз дать пинка своему сородичу не откажутся», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дальневосточный леопард Leo 231M попал в объектив фотоловушки.

Впервые самца заметили в 2021 году, когда он грациозно прошел мимо фотоловушек, пытаясь не привлекать к себе внимания. «Но уже в последующие годы фиксации пятнистый кот удивил специалистов нацпарка своими акробатическими способностями: перепрыгивал через упавшие деревья, катался по земле», — рассказали в нацпарке.