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17:15, 5 июня 2024Моя страна

Драка двух осьминогов в водах российского региона попала на видео

Драку двух осьминогов снял приморский дайвер во Владивостоке

В российском регионе два осьминога подрались и попали на видео. Сражение крупных головоногих моллюсков удалось запечатлеть подводному видеооператору Дмитрию Рудась. Видеозаписью он поделился в своем Telegram-канале.

Россиянину посчастливилось снять ролик во Владивостоке, Приморский край. На кадрах можно заметить, как морские обитатели выпускают щупальца и переплетают их между собой. После этого моллюски некоторое время борются, пока один из осьминогов не вырывается из хватки другого и уплывает прочь.

«Эти разборки я наблюдал в течение 17 минут, было крайне волнительно!» — поделился впечатлениям оператор.

Автор видео добавил, что сумел заснять драку между осьминогами в том же самом месте, где годом ранее наблюдал картину выяснения отношений между сразу пятью морскими моллюсками. Более конкретное местоположение он не уточнил, однако задал подписчикам вопрос, есть ли у них предположения относительно данного совпадения.

В комментариях пользователи соцсети допустили, что осьминоги устроили разборки из-за сезона размножения или борьбы за территорию. Один из подписчиков пошутил, что в этом месте у моллюсков может располагаться ристалище. «Почему-то хочется на видео наложить песню группы "Дюна" «Коммунальная квартира», — отметил другой пользователь.

Ранее на видео попали будни маленьких манулов, которые живут в Новосибирском зоопарке. Котята родились в апреле. Потомство принесли сразу две самки манула: у одной родилось пять детенышей, а у другой — семь. Когда малышам исполнился месяц, они впервые начали осторожно гулять по вольеру.

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      Варвара Кошечкина
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