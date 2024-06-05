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22:00, 5 июня 2024Мир

Франция запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Франция запросила заседание СБ ООН из-за событий в Харькове
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Франция запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Франция запросила заседание СБ по Украине на пятницу в связи с недавними событиями в Харькове», — заявил источник агентства.

Отмечается, что созыв заседания планируется с целью обсуждения гуманитарных вопросов.

Ранее стало известно, что 5 июня в Харькове прогремел взрыв. В каком именно районе города он произошел, не уточняется. По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв раздался в городе после объявления воздушной тревоги в Харьковской области.

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      Марина Совина
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