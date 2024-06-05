Франция запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Франция запросила заседание СБ ООН из-за событий в Харькове

Франция запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Франция запросила заседание СБ по Украине на пятницу в связи с недавними событиями в Харькове», — заявил источник агентства.

Отмечается, что созыв заседания планируется с целью обсуждения гуманитарных вопросов.

Ранее стало известно, что 5 июня в Харькове прогремел взрыв. В каком именно районе города он произошел, не уточняется. По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв раздался в городе после объявления воздушной тревоги в Харьковской области.