Глава отдела российской полиции получил срок за покровительство азартным играм

В Туле главе отдела полиции дали срок за помощь в организации азартных игр

В Тульской области начальника отдела полиции приговорили к восьми с половиной годам колонии и штрафу в миллион 300 тысяч рублей. Об этом в среду, 5 июня, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2021 году тогда еще глава отдела полиции систематически получал через двух подчиненных взятки за покровительство организации и проведению азартных игр на обслуживаемой ими территории. Общая сумма преступного дохода составила 450 000 рублей. В рамках расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя наложен арест на денежные средства обвиняемых.

15 мая в Нижнем Новгороде заместитель начальника отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области и двое предпринимателей были задержаны по подозрению в организации занятия проституцией.