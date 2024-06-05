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19:48, 5 июня 2024Силовые структуры

Глава отдела российской полиции получил срок за покровительство азартным играм

В Туле главе отдела полиции дали срок за помощь в организации азартных игр

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Тульской области начальника отдела полиции приговорили к восьми с половиной годам колонии и штрафу в миллион 300 тысяч рублей. Об этом в среду, 5 июня, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2021 году тогда еще глава отдела полиции систематически получал через двух подчиненных взятки за покровительство организации и проведению азартных игр на обслуживаемой ими территории. Общая сумма преступного дохода составила 450 000 рублей. В рамках расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя наложен арест на денежные средства обвиняемых.

15 мая в Нижнем Новгороде заместитель начальника отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области и двое предпринимателей были задержаны по подозрению в организации занятия проституцией.

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      Владимир Седов
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