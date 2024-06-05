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16:43, 5 июня 2024Силовые структуры

Конфликт в подмосковном хостеле закончился поножовщиной

В Мытищах полиция задержала мужчину, устроившего поножовщину в хостеле

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковных Мытищах полиция задержала мужчину, устроившего поножовщину в хостеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В отношении правонарушителя следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее мужчина был неоднократно судим.

По версии следствия, в хостеле на улице Калининградской случился конфликт между двумя знакомыми мужчинами. В ходе перепалки подозреваемый взял нож и ударил им оппонента.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к двум годам условно жительницу Советского района, покалечившую мужчину за оскорбления.

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