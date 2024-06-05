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14:02, 5 июня 2024Мир

Лавров заявил о росте числа российских инструкторов в африканской стране

Лавров: Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД африканской страны Ибрагимом Траоре по итогам переговоров в Уагадугу.

«Здесь [в Буркина-Фасо] работают российские инструкторы, их количество будет увеличиваться», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также пообещал поставлять стране продукцию военного назначения.

4 июня Лавров впервые прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского МИД.

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      Лина Пивоварова
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