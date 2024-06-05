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18:47, 5 июня 2024Из жизни

Летучая мышь укусила певицу во время концерта

В Испании певицу Тейлор Момсен укусила летучая мышь во время концерта

Во время концерта в Испании певицу из США укусила летучая мышь. Об этом сообщает CNN.

Участница группы The Pretty Reckless и звезда сериала «Сплетница» Тейлор Момсен была на гастролях в Испании в первые выходные июня. The Pretty Reckless участвуют в турне группы AC/DC и выступают на разогреве перед их концертами.

Момсен исполняла песню, когда зрители внезапно начали кричать и жестикулировать, указывая на ногу певицы. Оказалось, что летучая мышь, залетевшая на сцену, решила вцепиться в подол юбки Момсен. Животное — вероятно, от испуга — укусило исполнительницу за ногу. Момсен восприняла случившееся без паники: с мышью на ноге она обратилась к публике и сказала, что она «и правда ведьма», сделав отсылку к песне Witches Burn («Ведьмы горят»), которую только что спела. Она позвала на помощь других членов группы, которые смогли отогнать летучую мышь. Инцидент попал на многочисленные видео.

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После концерта Момсен отвезли в больницу, где ей сделали прививку от бешенства. Следующие несколько недель женщине поставят еще серию уколов в рамках курса вакцинации. Момсен выложила видео с инцидентом и следами укуса в своих социальных сетях и в подписи к посту отметила, что «мышь была миленькая, но да — она меня укусила».

Ранее сообщалось, что участника американского реалити-шоу «Голые и напуганные» Сэма Маузера укусил клещ. Насекомое впилось прямо в его пенис.

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      Антонина Черташ
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