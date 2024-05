Клещ укусил телезвезду за многострадальный половой орган

TMZ: клещ укусил участника американского реалити-шоу Сэма Маузера

Участника американского реалити-шоу «Голые и напуганные» Сэма Маузера укусил клещ. Об этом сообщает сайт TMZ.

Маузер снимался в очередном эпизоде «Голых и напуганных». Ему и его напарникам Адаму и Хизер предстояло 21 день выживать в колумбийской глуши без одежды, еды и воды. В разгар съемок в пенис телезвезды впился клещ.

По словам Маузера, он пытался его снять, но клещ все глубже и глубже зарывался в многострадальный половой орган. В конце концов пришлось вмешаться медикам, которые присутствовали на съемочной площадке.

Маузер не впервые травмирует гениталии во время съемок реалити-шоу «Голые и напуганные». В прошлом сезоне он ухитрился обжечь пенис горячими углями, когда лег спать возле костра.

Ранее сообщалось, что британского политика Найджела Фараджа, считающегося вдохновителем Brexit, заставили съесть пиццу с начинкой из четырех пенисов. Это произошло во время реалити-шоу I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! («Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!»).