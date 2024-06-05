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19:32, 5 июня 2024Мир

МИД Франции пригрозил российскому посольству в Париже

МИД Франции пригрозил российским дипломатам из-за слов об инструкторах

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Франции пригрозило последствиями посольству России в Париже из-за слов российских дипломатов о том, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает France-Presse (AFP).

«Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий», — приводит агентство комментарий заместителя официального представителя французского внешнеполитического ведомства Кристофа Лемуана.

Он также добавил, что возможность вызова российского посла в МИД находится на стадии обсуждения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, являются законными целями Российской армии. По его словам, есть основания полагать, что французские солдаты находятся в зоне боевых действий.

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      Виктория Кондратьева
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