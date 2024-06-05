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16:40, 5 июня 2024Экономика

Особенности цвета новой Lada Iskra объяснили

Созданный на АвтоВАЗе новый цвет для Lada Iskra получил название «огонь»

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Цвет, в котором была представлена новая Lada Iskra, получил название «огонь». Его особенности раскрыл Autonews со ссылкой на представителей автомобильного концерна.

Машина покрашена в темно-красный металлик. А при разном освещении цвет может выглядеть как малиновый, вишневый или рубиновый. В серийное производство машину планируют запустить в феврале 2025 года.

Новую модель показали на ПМЭФ. Представитель АвтоВАЗа объяснил, что она представляет собой «что-то среднее между Granta и Vesta». Автомобиль получит три комплектации: с механической коробкой передач и вариатором.

Как сказал глава компании Максим Соколов, если бы новые машины поступили в продажу уже сейчас, они стоили бы 1-1,2 миллиона рублей.

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      Платон Щукин
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