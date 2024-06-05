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09:05, 5 июня 2024Из жизни

Отправленная в морг женщина внезапно ожила

В США считавшаяся умершей женщина ожила в морге

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Считавшуюся умершей женщину из США привезли в морг и обнаружили, что она внезапно ожила. Об этом сообщает NBC News.

74-летнюю жительницу штата Небраска Констанс Гланц сочли умершей после того, как медсестры в доме престарелых заметили, что она не дышит. Состояние Гланц было тяжелым, она находилась в крыле-хосписе, медицинский персонал оказывал ей паллиативную поддержку. Когда утром 3 июня ее жизненные показатели перестали фиксироваться, тело было решено отправить в морг.

Однако через несколько часов после транспортировки Гланц сотрудник морга заметил, что женщина дышит. Ее экстренно госпитализировали, семье также сообщили о происшествии.

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Полиция начала расследование, пока неизвестно, были ли нарушены какие-то протоколы. Также не сообщается, чем именно больна женщина и почему находилась в хосписе.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина внезапно ожила через 19 часов после того, как перестала дышать. Случай произошел в Испании.

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      Антонина Черташ
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