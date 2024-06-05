Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

С 20:59 по местному времени (совпадает с московским) воздушная тревога звучит в Харьковской области. В 21:45 ее объявили в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Закарпатской, Киевской, Житомирской, Кировоградской областях Украины. Еще через две минуты сигнал тревоги звучал уже по всей стране.

2 июня на всей территории Украины экстренно отключили свет и электричество в обход установленных графиков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.