Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:24, 5 июня 2024Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

С 20:59 по местному времени (совпадает с московским) воздушная тревога звучит в Харьковской области. В 21:45 ее объявили в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Закарпатской, Киевской, Житомирской, Кировоградской областях Украины. Еще через две минуты сигнал тревоги звучал уже по всей стране.

2 июня на всей территории Украины экстренно отключили свет и электричество в обход установленных графиков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России назвали условие для переговоров по Украине

      Покинувший свой пост российский сенатор рассказал о своих планах

      Американский беспилотник появился в 170 километрах от Ялты после исчезновения

      Вице-спикер Госдумы ответил на критику Делимханова после спора о хиджабах

      На Западе объяснили нежелание Зеленского идти на переговоры с Россией

      Учительницу приговорили к домашнему аресту за секс с учеником христианской школы

      В России создадут солнечные панели для работы в космосе не менее 20 лет

      Байден предрек падение Польши в случае поражения Украины

      По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Винер оценила удаление названных именем гимнасток из России элементов из правил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше