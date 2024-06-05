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10:31, 5 июня 2024Мир

Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали КПП «Медыка — Шегини» на границе с Украиной
СюжетПротесты в Германии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Протестующие польские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщает издание украинское издание «Страна.UA» в Telegram.

«Заблокировали КПП "Медыка — Шегини". С Украины грузовики вообще не пропускают, на выезд из Польши выпускают по пять фур за час», — заявили дальнобойщики в беседе с изданием.

4 июня польские аграрии в ходе протестов перекрыли движение грузовых автомобилей на КПП «Рава-Русская». Фермеры выступили с требованием уменьшить ввоз зерновых культур на территорию Польши с Украины.

Ранее в Евросоюзе прошли протесты фермеров перед выборами в Европарламент. В акции приняли участие аграрии из Бельгии, Германии, Нидерландов, Польши и Румынии. Они, в частности, требовали принять меры в отношении продукции с Украины.

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      Елизавета Мытарева
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