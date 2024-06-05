Пожизненный срок запросили для 19-летнего россиянина за сожжение четырех сельчан

Прокурор запросил пожизненный срок 19-летнему уральцу за сожжение 4 человек

В Свердловском областном суде состоялись прения сторон по уголовному делу о сожжении заживо четырех жителей села Тарасково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил для 19-летнего подсудимого Егора Стародубцева наказание в виде пожизненного лишения свободы. В подтверждение вины уральца он привел показания свидетелей о том, что обвиняемый склонен к поджогам и ведет асоциальный образ жизни. Стародубцев в последнем слове сказал, что не согласен с наказанием, которое запросил для него прокурор.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 17 июня.

По версии следствия, первый поджог Стародубцев совершил в апреле 2023 года из мести. Тогда он в состоянии алкогольного опьянения решил сжечь дом своей несовершеннолетней подруги и ее матери в селе Тарасково, подпалив зажигалкой опилки и мягкую игрушку на кухне. Когда огонь разгорелся, он украл телевизор и покинул дом. После этого Стародубцев поджег их баню, которую односельчане успели потушить, а вот дом и имущество потерпевших пострадали.

Второй поджог он совершил в мае 2023 года, когда пришел в гости к знакомому. Помимо них в частном доме находились еще три человека, они распивали спиртные напитки. Между хозяином дома и подсудимым произошел конфликт. Следствие уточняет, что именно в этот момент Стародубцев решил расправиться с мужчиной. Он вышел из дома и поджег сухие доски напротив входа. Таким образом Стародубцев заблокировал единственный выход к спасению потерпевших. После этого подсудимый скрылся с места преступления. Находившиеся в доме не выжили. Отмечается, что в результате этого пожара также пострадали соседний дом и гараж.