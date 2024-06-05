Путин назвал Байдена предсказуемым

Путин заявил, что ожидал атаки со стороны Байдена

Президент России Владимир Путин ожидал атаки со стороны президента США Джо Байдена после комментариев о нем. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«То, что ему не понравилось и он потом в известной степени начал меня даже атаковать, я так и думал, что так и будет. Значит, я прав, он предсказуем», — сказал он.

В феврале Путин, отвечая на вопрос о том, кто лучше для России — Байден или экс-лидер США Дональд Трамп, выбрал нынешнего главу Белого дома. По мнению главы РФ, Байден более опытный и прогнозируемый.

Байден критично высказывался в адрес российского президента. Например, в конце марта он назвал Путина мясником.