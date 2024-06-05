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21:14, 5 июня 2024Россия

Путин оценил подписание минских соглашений фразой «Россию водили за нос»

Путин: Россию «водили за нос» с подписанием минских соглашений

Президент России Владимир Путин оценил подписание минских соглашений фразой «водили за нос». Об этом он заявил на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Москва способствовала заключению этих договоренностей, однако их никто не собирался выполнять. Впоследствии об этом открыто заявили и бывший канцлер Германии, и экс-лидер Франции, напомнил он.

«Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос», — сказал Путин.

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      Марина Совина
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