Путин оценил подписание минских соглашений фразой «Россию водили за нос»

Путин: Россию «водили за нос» с подписанием минских соглашений

Президент России Владимир Путин оценил подписание минских соглашений фразой «водили за нос». Об этом он заявил на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Москва способствовала заключению этих договоренностей, однако их никто не собирался выполнять. Впоследствии об этом открыто заявили и бывший канцлер Германии, и экс-лидер Франции, напомнил он.

«Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос», — сказал Путин.

