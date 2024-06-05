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21:18, 5 июня 2024Россия

Путин раскрыл детали признания Россией независимости ЛНР и ДНР

Путин заявил, что РФ признала ДНР и ЛНР, это соответствует международному праву
СюжетРеферендум в ДНР:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, и это соответствует международному праву. Об этом Путин упомянул во время встречи с главами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 5 по 8 июня, пишет РИА Новости.

«Мы признали независимость этих самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР). Мы могли это сделать или нет, с точки зрения международного права? Как говорит статья первая Устава ООН, могли. Это право нации на самоопределение», — объяснил президент.

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

Ранее сенатор Григорий Карасин ответил на слова Владимира Зеленского, который обвинил весь мир в сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуации в Харьковской области. По словам Карасина, «всю эту кашу заварил Киев».

16 мая Зеленский провел заседание ставки в Харькове. Политик признал, что харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ, и отметил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.

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      Марина Совина
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