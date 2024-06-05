Раскрыты подробности нападения на посольство США в Ливане

На посольство США в Ливане напали четыре связанных с ИГ боевика

На посольство США в Ливане напали четыре боевика, связанных с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 5 июня сообщалось, что один сириец открыл огонь по американскому посольству в Ливане, находящемуся в пригороде Бейрута. Стрелок был задержан. Власти Ливана инициировали разбирательства в связи с произошедшим.

4 июня начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные готовы начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах».