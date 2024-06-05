Европе указали на риски социального кризиса

Аналитик Юшков заявил о риске социального кризиса в Европе

Европе удалось преодолеть энергокризис — цены на газ опустились до приемлемого уровня в 400 долларов, сказал в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Вместе с тем, по его словам, теперь страны ЕС столкнулись с кризисом экономическим, который может повлечь за собой социальный.

«Энергокризис в Европе был начиная с 2021 года и заканчивая 2023. Сейчас цены стабилизировались и пришли к многолетним средним значениям, — сказал Юшков. — Во многом региону повредила политика диверсификации каналов поставки. В частности, не давали нормально строить газопроводы, тот же "Северный поток" мог быть построен намного раньше. Они долго мечтали, чтобы доля России на газовом рынке Европы сократилась, это и произошло».

Аналитик объяснил, что потребление трубопроводного газа действительно сократилось, но возникла другая проблема: возросшее потребление сжиженного природного газа (СПГ) и необходимость конкурировать за него с азиатскими рынками.

«СПГ идет туда, где выше цена. В Азии цены поднялись, соответственно, все газовозы направились туда. Из-за этого поднять цены вынуждена была и Европа. Теперь у них идет глобальная конкуренция с Китаем, ведь диверсификация работала только при рынке покупателя», — заметил Юшков.

Он подчеркнул: происходящее в Европе нельзя назвать энергокризисом. Напротив, это выход из него. Но последствием стал кризис экономический.

«400 долларов за тысячу кубов — это низкая цена, рынок стабилизировался. Но за счет сокращения потребления, ведь на замену России никто не пришел, объем потребления просто упал до уровней 1996 года, — напомнил аналитик. — Падение промышленности — это экономические последствия энергетического кризиса. И он может повлечь за собой кризис социальный из-за сокращения рабочих мест».

Ранее гендиректор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро заявила, что Евросоюз столкнулся с тяжелым энергетическим кризисом. Из-за этого, по ее словам, очень важно диверсифицировать направления поставок газа.