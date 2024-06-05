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19:20, 5 июня 2024Силовые структуры

Россиянин выпил и избил мать до смерти

В Нижегородской области суд приговорил мужчину к 11 годам за убийство матери

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, который избил мать до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, в декабре 2023 года осужденный выпил и поссорился с мамой. В ходе конфликта он избил 64-летнюю женщину, нанеся ей несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Кемеровской области суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа местного жителя, который расправился с отцом из-за громко работавшего телевизора.

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