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20:36, 5 июня 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за стрельбу по детям сожительницы и изнасилование падчерицы

Жителю Марий Эл дали 15 лет за изнасилование падчерицы и стрельбу по детям

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Республике Марий Эл 49-летнего россиянина приговорили к 15 годам колонии за изнасилование падчерицы и стрельбу по детям сожительницы. Об этом в среду, 5 июня, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина жил вместе с женщиной и ее детьми в Горномарийском районе республики. Мужчина неоднократно применял насилие в отношении малолетних. Так, в июне 2023 года на берегу реки Волга, отдыхая с семьей, он из хулиганских побуждений начал стрелять по детям из пневматического пистолета, а в феврале 2024-го, оставшись вдвоем с падчерицей, осужденный надругался над ней, совершив действия сексуального характера.

Причастность осужденного к инкриминированным деяниям доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, а также иными материалами дела.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина ударил 15-летнюю падчерицу в спину ножом и получил семь лет колонии.

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      Владимир Седов
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