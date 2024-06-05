Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:56, 5 июня 2024Бывший СССР

Российские военные уличили ВСУ в ударах по домам мирных жителей Энергодара

Российские военные: ВСУ часто промахиваются и попадают в дома жителей Энергодара

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле Запорожской области часто промахиваются и попадают в гражданскую инфраструктуру. Об этом РИА Новости рассказали бойцы полка 1197 Вооруженных сил (ВС) России.

По словам российских военных, в районе Энергодара ВСУ ведут неприцельные артиллерийские обстрелы, в результате чего снаряды, в том числе кассетные боеприпасы, попадают в дома мирных жителей.

«В масштабах батальона три-четыре [снаряда] за день гарантированно прилетает. Единственный момент — стреляют в нас, сильно промахиваются и попадают по мирной инфраструктуре, в мирные дома. Бывают кассетные боеприпасы. Разрушения есть очень большие», — отметил один из военнослужащих Российской армии.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов». Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов».Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
29 июля 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

Другой российский военный подтвердил обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры Энергодара. Он уточнил, что украинские снаряды регулярно прилетают во дворы и огороды населения.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа Харьковской области. По словам замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгения Лисняка, это произошло в селе Гатище, в результате пострадали четыре человека.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      Минобороны сообщило о перехвате ракет Patriot

      Желающим присвоить соседскую заброшенную дачу россиянам дали совет

      В Госдуме назвали льготную ипотеку ошибкой

      В России вынесли приговор американцу за реабилитацию нацизма

      Израиль начал военные операции в лагере для беженцев в секторе Газа

      В России допустили удар по производству чипов в Нидерландах

      Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей

      Российская стюардесса засудила авиакомпанию из-за ложного обвинения в пьянстве

      Раскрыто происхождение родоначальников семьи Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше