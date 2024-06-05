Российские военные уличили ВСУ в ударах по домам мирных жителей Энергодара

Российские военные: ВСУ часто промахиваются и попадают в дома жителей Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле Запорожской области часто промахиваются и попадают в гражданскую инфраструктуру. Об этом РИА Новости рассказали бойцы полка 1197 Вооруженных сил (ВС) России.

По словам российских военных, в районе Энергодара ВСУ ведут неприцельные артиллерийские обстрелы, в результате чего снаряды, в том числе кассетные боеприпасы, попадают в дома мирных жителей.

«В масштабах батальона три-четыре [снаряда] за день гарантированно прилетает. Единственный момент — стреляют в нас, сильно промахиваются и попадают по мирной инфраструктуре, в мирные дома. Бывают кассетные боеприпасы. Разрушения есть очень большие», — отметил один из военнослужащих Российской армии.

Другой российский военный подтвердил обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры Энергодара. Он уточнил, что украинские снаряды регулярно прилетают во дворы и огороды населения.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа Харьковской области. По словам замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгения Лисняка, это произошло в селе Гатище, в результате пострадали четыре человека.