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17:50, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Сноуден заявил о желании государств и корпораций взять ИИ под контроль

Сноуден заявил, что государства и корпорации хотят взять ИИ под контроль

Фото: Olesya Astakhova / Reuters

Государства и крупные компании хотят захватить контроль над искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден на мероприятии SuperAI, посвященном ИИ, в Сингапуре, передает Bloomberg.

В ходе выступления на конференции Сноуден заявил, что правительства разных стран и корпорации желают взять ИИ под контроль, и предупредил, что это может сделать технологию менее полезной. «Мы являемся свидетелями рождения ребенка с помощью совершенно новой технологии и уже видим, что вокруг начинают кружить оборотни», — высказался он.

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Отмечается, что власти разных стран работают над своим подходом к регулированию ИИ. В частности, Европейский союз принял закон, который будет ограничивать использование этой технологии, а Китай запретил компаниям предоставлять услуги искусственного интеллекта без надлежащего разрешения.

Экс-сотрудник АНБ также выразил обеспокоенность по поводу растущего контроля IT-гигантов над контентом с использованием ИИ. По его мнению, главный риск заключается в том, что сотрудники корпораций могут навязывать свою политику моделям искусственного интеллекта. В то же время Сноуден отметил, что попытки контролировать ИИ не будут успешными, потому что «технология развивается слишком быстро».

Ранее сообщалось, что в Китае запустили чат-бот, обученный на идеях главы страны Си Цзиньпина. Уточнялось, что система может отвечать на вопросы, создавать отчеты, делать пересказы, а также переводить с китайского языка на английский.

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      Евгения Наумова
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